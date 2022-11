Milan-Salisburgo 1-0: la sblocca Giroud | Champions League News

Olivier Giroud, al 14', sblocca il punteggio in Milan-Salisburgo di Champions League. Colpo di testa sul corner di Sandro Tonali

Milan in vantaggio al 14' contro il RB Salisburgo in occasione della 6^ e ultima giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Calcio d'angolo di Sandro Tonali e Olivier Giroud, liberandosi dalla marcatura di Strahinja Pavlović, infila di testa l'angolo in basso alla sinistra del portiere ospite Philipp Köhn. Ora a 'San Siro' Milan-Salisburgo 1-0. Segui qui la diretta testuale del match tra i rossoneri e gli austriaci >>>