Dinamo-Milan 0-4 al 90′: Diavolo show al ‘Maksimir’ | UCL News

Terminata al 'Maksimir' la sfida Dinamo Zagabria-Milan, 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Il racconto della ripresa

Daniele Triolo

È terminato da pochi istanti il match Dinamo Zagabria-Milan, partita della 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Ecco, dunque, il racconto della ripresa dei rossoneri di Stefano Pioli allo stadio 'Maksimir'.

Dinamo Zagabria-Milan 0-4: il racconto della ripresa del 'Maksimir' — Dopo che il primo tempo è terminato 0-1 per il Milan, in virtù della rete siglata, di testa, da Matteo Gabbia al 39', la ripresa inizia subito con una fiammata rossonera. Charles De Ketelaere entra nell'area di rigore della Dinamo Zagabria sulla sinistra e scaglia un tiro con il suo mancino: in scivolata, però, il difensore Dino Perić evita qualsiasi problema per la sua porta.

Il Diavolo, però, in questa ripresa domina e va in gol per altre tre volte. Al 49' capolavoro di Rafael Leão, che si lancia da solo, partendo dalla sinistra, verso l'area di rigore croata. Arriva a tu per tu con Dominik Livaković e lo batte con un destro schiacciato sul primo palo. Dieci minuti più tardi, al 59', Olivier Giroud va segno su calcio di rigore: penalty giustamente concesso dall'arbitro polacco Szymon Marciniak per una trattenuta netta su Sandro Tonali negli ultimi sedici metri dei padroni di casa.

Il francese, dagli undici metri, infila l'incrocio dei pali. Livaković intuisce, ma non riesce a fermare il tiro dell'ex Arsenal e Chelsea. Dieci minuti ancora e, al 69', il Milan cala il poker. Leão è scatenato, se ne va sulla sinistra, arriva in area e prova a servire Giroud ben posizionato. Il numero 9 cicca la conclusione ma la palla arriva addosso allo sfortunato Robert Ljubičić, che, in corsa, infila Livaković per la quarta volta.

Pioli fa riposare un po' di titolari in vista del campionato, ma il Milan va ancora vicino al quinto gol tre volte. Prima rete annullata a Tommaso Pobega (che aveva ricevuto la palla da Divock Origi, partito in posizione di fuorigioco). Quindi colossali occasioni divorate da Rade Krunić e Ante Rebić. Che prestazione del Diavolo! Dinamo Zagabria-Milan 0-4 e qualificazione agli ottavi a portata di mano. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>