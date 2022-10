Dinamo-Milan 0-1 al 45′: decide per ora un gol di Gabbia | UCL News

Primi 10' di marca Milan : prima è Charles De Ketelaere che serve Olivier Giroud nell'area di rigore croata, ma il tentativo di tacco del francese è fustigato dal fischio dell'arbitro polacco Szymon Marciniak , che lo pesca in fuorigioco. Poi, sugli sviluppi di un corner, ci prova Simon Kjær , ma sul suo sinistro nel cuore dell'area di rigore della Dinamo Zagabria si immola Dino Perić , difensore della squadra di Ante Čačić . Sulla ribattuta, De Ketelaere è fermato da un altro difensore croato.

Nei secondi 10', però, reagiscono i padroni di casa. La Dinamo, infatti, va vicina al gol prima al 16' , quando, sul cross di Mislav Oršić dalla sinistra, arriva, sul versante opposto, il colpo di testa di Sadegh Moharrami verso la porta rossonera. Interviene, di testa, Matteo Gabbia ad evitare ulteriori problemi, spazzando il pallone lontano dalla linea. Poi, al 18' , doppia chance per i croati. Prima è bravo Ciprian Tătărușanu sulla botta di Luka Ivanušec da fuori; quindi si immola Kjær sulla conclusione di Josip Mišić .

La gara del 'Maksimir', molto combattuta, si riaccende poco prima della mezzora. Prima è Ante Rebić che, al 27', si libera bene nell'area di rigore della Dinamo Zagabria e va alla conclusione di destro, mirando l'angolo più lontano. In scivolata, però, Mišić fa in modo che la sfera non arrivi dalle parti del portiere Dominik Livaković. Un minuto dopo, poi, è lo stesso Mišić a tentare il tiro da fuori area: Tătărușanu fa buona guardia.