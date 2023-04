Milan-Inter in chiaro, vince Sky: il derby di Champions League su TV8

Il derby di andata delle semifinali di Champions League, Milan-Inter, non andrà in diretta soltanto su 'Prime Video'. Anche in chiaro su TV8

La notizia era nell'aria già da stamattina, ma adesso è ufficiale. Amazon, che aveva acquistato i diritti tv di Milan-Inter, derby di andata delle semifinali di Champions League previsto per mercoledì 10 maggio, alle ore 21:00, a 'San Siro', non trasmetterà più la partita in esclusiva soltanto su 'Prime Video'. Renderà, infatti, disponibile la diretta della partita, in chiaro per tutti, anche sul canale TV8 di Sky in Italia. Milan, duello con la Lazio per il nuovo bomber >>>