Milan-Inter in diretta in chiaro, ecco chi è in vantaggio | UCL News

Milan-Inter, il derby di andata delle semifinali di Champions League, dovrà essere trasmesso in diretta in chiaro per tutti. Le ultime news

Milan-Inter, partita di andata delle semifinali di Champions League, in programma mercoledì 10 maggio alle ore 21:00 a 'San Siro', dovrà essere trasmesso, in diretta, anche in chiaro e non soltanto su 'Prime Video', che ne aveva acquisito inizialmente i diritti in esclusiva.

Milan-Inter in diretta in chiaro: il provvedimento dell'AgCom — Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. L'AgCom, infatti, ha ufficializzato ieri quanto era già previsto nella delibera sulla lista degli eventi da passare in chiaro in televisione, rilasciata dall'Authority, per la prima volta, nel 1999. In quell'elenco è compresa una semifinale di Champions che vede protagonista almeno una squadra italiana.

Stavolta, nell'atto primo di questo EuroDerby tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi, ce ne saranno due. Amazon, ad ogni modo, si era mossa per tempo, invitando i soggetti interessati a trasmettere Milan-Inter in chiaro per tutti a presentare un'offerta adeguata.

Sky (con TV8) sembra essere in vantaggio sulle concorrenti — Si sono fatti avanti tutti i principali operatori: Rai, Mediaset (con 'Canale 5'), La7, Sky (tramite 'TV8') e Discovery (con 'Nove'). Oggi, secondo il quotidiano romano, a meno di sorprese, verrà comunicata la decisione. Possibile, peraltro, che Amazon scelga di puntare sulla visibilità, piuttosto che privilegiare semplicemente l’entità della cifra messa sul tavolo.

In tal caso, La7, TV8 e Discovery non farebbero altro che ri-trasmettere il segnale di 'Prime Video', con il logo del brand di Amazon quindi visibile. Mediaset e Rai, che punta a fare il colpaccio, dopo essere rimasta fuori dalla Champions per questo triennio, invece, realizzerebbero autonomamente il prodotto, con telecronaca, studi e commenti.

Chi la spunterà? L’attesa è quasi finita, ma, a quanto pare, ha concluso il 'CorSport', da ieri sera sembra che Sky sia in vantaggio sulla Rai. Milan, amore già finito con un giocatore >>>