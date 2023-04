Calciomercato Milan – Dal Messico: “C’è anche il Diavolo su Giménez”

Santiago Giménez, centravanti del Feyenoord, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate, ma anche di altri due club. Ecco il punto

Santiago Giménez, centravanti del Feyenoord, sarebbe un obiettivo di calciomercato non soltanto della Lazio, ma anche di Milan ed Atlético Madrid per l'imminente sessione estiva. Lo ha riferito il portale messicano 'TUDN'.

Calciomercato Milan: gli occhi dei rossoneri su Santiago Giménez — Giménez, classe 2001, è nato a Buenos Aires (Argentina), ma è naturalizzato messicano. In possesso del passaporto italiano e, pertanto, tesserabile come calciatore comunitario, ha giocato in patria con il Cruz Azul prima di passare in Olanda, nella fila della compagine di Rotterdam, per 4 milioni di euro nell'estate 2022.

In questa sua prima stagione in Europa, Giménez ha realizzato ben 20 reti in 41 partite tra Eredivisie, Europa League e coppa nazionale. Al suo attivo anche 3 assist. Secondo 'TUDN', la Lazio sarebbe pronta ad offrire 20 milioni di dollari (circa 18 milioni di euro) per portare Giménez nella Capitale e fargli ricoprire il ruolo di vice di Ciro Immobile.

La prima punta che servirebbe a Pioli. Piace molto soprattutto alla Lazio — Milan e Atlético Madrid, però, osservano con attenzione la situazione. Tanto i rossoneri quanto i 'Colchoneros', infatti, sono alla ricerca di una prima punta con le sue caratteristiche. Il padre Christian, in queste ore, ha parlato alla 'ESPN' e fatto presente come, tanto per il club quanto per Santiago, sarebbe difficile dire di no ad una società qualora questa si presentasse con 30 milioni di euro per il cartellino ed un buon ingaggio per il giocatore.

"Mi piacerebbe che rimanesse un altro anno al Feyenoord, per crescere ulteriormente - ha aggiunto il padre -. Ha un contratto, siamo tranquilli, lui è felice al Feyenoord. Non c'è ancora nulla di concreto". Le sirene dell'Europa che conta, però, inevitabilmente hanno il loro fascino. Ala destra, il vero obiettivo di mercato del Milan >>>