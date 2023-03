Champions League, Inter e Milan: che differenza nei prezzi | News

'Gazzetta.it' fa notare come ci sia una gran differenza nel prezzo dei biglietti per le partite di Champions League del Milan e dell'Inter. Le due squadre disputeranno i quarti di finale e a 'San Siro' giocheranno l'una a distanza di sette giorni dall'altra. Nonostante ciò, il prezzo dei tagliandi presenta delle nette differenze, con le partite dei rossoneri che sono più costose. Come riporta la 'rosea' sul proprio sito, per Milan-Napoli si parte da 59 euro, mentre per Inter-Benfica si può trovare un posto dai 45 euro del terzo anello verde.