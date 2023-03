Calciomercato Milan – Una big europea bussa alla porta per Leao: le ultime

Una delle squadre più forti d'Europa sarebbe sulle tracce di Leao: l'attaccante del Milan non ha ancora preso una decisione sul suo futuro

Enrico Ianuario

Quale futuro per Rafael Leao? L'attaccante portoghese non ha ancora preso una decisione, con il Milan che aspetta delle novità per capire se ci sono i margini per proseguire insieme l'avventura o meno. La trattativa con il club di via Aldo Rossi per il prolungamento del contratto del giocatore è in fase di stallo: il portoghese e i suoi rappresentanti chiedono una cifra superiore ai 7.5 milioni di euro offerti dal Milan. Nonostante ciò, non è da escludere che alla fine Leao possa restare al Milan, anche se il tempo stringe e il suo contratto scadrà nel 2024. Inoltre, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, su di lui ci sarebbe il forte interesse del Manchester United.

Considerato il potenziale del calciatore e la sua situazione contrattuale, tante squadre sarebbero sulle sue tracce. Secondo i colleghi di 'calciomercato.com', tra queste ci sarebbe anche il PSG, club che probabilmente darà vita all'ennesima rivoluzione in estate. Al termine di questa stagione potrebbero dire addio Lionel Messi e Neymar, entrambi bersagliati dai tifosi parigini. Anche Mbappe sarebbe un po' perplesso dopo queste ultime stagioni non proprio positive, con il PSG che non è ancora riuscito a vincere una Champions League dopo i numerosi investimenti fatti dal presidente Al-Khelaifi negli ultimi anni.

Rafael Leao non avrebbe risposto alla chiamata del PSG, in quanto per riconoscenza dà come priorità la trattativa per il rinnovo con il Milan. L'ottimismo sulla possibile fumata bianca in casa rossonera rimane alto, ma la minaccia del PSG potrebbe essere più seria del previsto in quanto nel contratto di Leao c'è in vigore una clausola da 150 milioni di euro, ovvero la cifra che il Milan ritiene possa valere l'attaccante portoghese. Milan, Conte tra i top manager per un possibile dopo Pioli.