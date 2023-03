ESCLUSIVA – Milan, Conte tra i Top Manager per un possibile dopo Pioli

L'ambizione di Cardinale escluderebbe categoricamente quindi allenatori di seconda fascia o emergenti non sufficientemente strutturati e in grado di dare garanzie. In questo senso, registriamo la volontà del proprietà a puntare su un profilo di statura internazionale, non per forza italiano. La candidatura di Conte, però, che prima era da escludersi a priori, oggi non può più essere scartata. L'allenatore sta trattando la buonuscita col Tottenham e vuole tornare in Italia per motivi personali. I club che possono accoglierlo non sono molti. Il Milan potrebbe essere una destinazione, ma - come detto - questo verrà valutato più in là. Sia la sia candidatura che quelle di altri top manager europei. Ad oggi, la testa rimane fissa sul finale di stagione e Pioli, chiamato a puntellare la sua posizione come già fece ai tempi dei rumors su Rangnick. Milan, le ‘distrazioni’ di Leao: dal rinnovo alla musica