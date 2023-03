Milan, le ‘distrazioni’ di Leao: dal rinnovo alla musica

Il Milan non sta vivendo un grande periodo in campionato. La stella rossonera, Rafael Leao, rispecchia le prestazioni della squadra

Rafael Leao , con la maglia del Milan , non sta vivendo un gran periodo: non trova il gol da Lecce e stanno mancando le sue giocate. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan, le 'distrazioni' di Leao

Rafael Leao, si legge, si trova in un periodo triste. Non trova il gol, gli assist e viene fermato sui dribbling e in velocità con il suo Milan. Anche in Nazionale, gli vengono preferiti altri come Bernando Silva e Joao Felix. Prima di unirsi ai compagni di nazionale Rafa aveva fatto visita alla famiglia e agli amici più stretti. Nella musica invece impegna buona parte della giornata: sta finendo di comporre il secondo album, fatto di canzoni e ovviamente videoclip. Una vita da artista, scrive la rosea, musicale che può sottrarre del tempo al pallone.