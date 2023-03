ESCLUSIVA – Milan-Leao, decisione in stand by. Chiamate dall’estero

Leao, le big si avvicinano

Le trattative, però, non sarebbero scontate, anzi. C'è la possibilità che Leao rimanga, certo, ma le chances che possa andare via si stanno alzando. Come abbiamo scritto in esclusiva qualche giorno fa, sul talento portoghese si è mosso il Manchester United in maniera molto molto concreta. Forse una mossa anche per anticipare eventuali altre concorrenti, che potrebbero inserirsi più in là, come il PSG, a patto che i parigini trovino prima una sistemazione per Neymar. LEGGI ANCHE: Milan, ipotesi Conte per il dopo Pioli. Ma la Champions…