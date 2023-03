ESCLUSIVA – Milan, una big inglese in forte pressing su Leao | PM News

Rafael Leao tratta il rinnovo del suo contratto con il Milan. Intanto, però, suonano fortissime le sirene della Premier League. Il punto

Matteo Ronchetti

Questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' in edicola ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. L'attuale accordo tra il club di Via Aldo Rossi e l'attaccante portoghese, da 1,5 milioni di euro netti a stagione, scadrà come noto il prossimo 30 giugno 2024.

Per prolungare con il Milan, così ha riferito la 'rosea', Leao vuole un ingaggio quintuplicato, pari a 7,5 milioni di euro netti all'anno, più 2 milioni di euro di bonus alla firma, incentivi vari (personali e di squadra) ma soprattutto un contributo del Diavolo al pagamento dei 19 milioni di euro che multa che il lusitano deve allo Sporting Lisbona.

Milan, ecco quanto costerebbe rinnovare il contratto di Leao — Insomma, un investimento pesante che Leao chiede al Milan: quasi 40 milioni di euro netti, escludendo le commissioni a famiglia ed agenti e non avendo ancora quantificato la parte di multa che passerebbe in carico alla società meneghina. In pratica, se i rossoneri vorranno tenere Leao in organico dovranno ricomprarlo.

Il Milan, logicamente, spera di poter arrivare al rinnovo del contratto di Leao. È il top player della formazione di Stefano Pioli, nonostante non stia passando un momento di forma così florido e tanto in dirigenza quanto nello staff tecnico sanno benissimo come il giocatore sia fondamentale per costruire un Milan sempre più forte e competitivo in Italia e in Europa.

Per questo motivo, i rossoneri tenteranno (almeno sino a giugno) di trovare un'intesa con Leao per il rinnovo del contratto. Che farebbe tutti felici e contenti. Anche il giocatore, che ha sempre dichiarato di trovarsi bene a Milano e che non ha mai espresso tutta questa voglia di andare via per cercare nuove esperienze.

Che Leao, però, sia corteggiato da mezza Europa è un dato di fatto. Su di lui ci sono tante squadre: il Chelsea, che l'estate passata aveva anche fatto arrivare al Milan un'offerta ufficiosa; ma anche Manchester City, Real Madrid e PSG. Abbiamo, però, fatto delle verifiche e scoperto che c'è un'altra big in forte pressing per avere Leao in estate.

Assalto del Manchester United sul portoghese: il punto — Si tratta del Manchester United di Erik ten Hag, in netta ripresa dopo alcune stagioni in chiaroscuro. I 'Red Devils' sarebbero pronti a fare carte false (in senso figurato, si intende) per acquistare Leao dal Milan e, qualora il Diavolo non chiudesse la partita per il rinnovo, sarebbero pronti a fiondarsi sul portoghese.

L'idea è quello di affiancarlo a Marcus Rashford per un attacco veloce ed atomico. A quale cifra il Milan potrebbe vendere Leao, nel caso in cui lo mettesse sul mercato? Esiste, come noto, una clausola rescissoria di 150 milioni di euro ed il Diavolo non vorrebbe discostarsi più di tanto da quel valore.

Certo, con un contratto in scadenza di fatto appena un anno più tardi, si potrebbe scendere un po', ma non di molto. Anche perché, lo ricordiamo, il 20% dell'eventuale cessione di Leao finirà, come da accordi presi nel 2019 all'epoca del suo acquisto, nelle casse del Lille. Kovacic si è offerto al Milan! Clicca qui per i dettagli >>>

