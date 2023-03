ESCLUSIVA – Kovacic si è offerto al Milan: la situazione | PM News

Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea, sarebbe interessato a vestire la maglia del Milan in estate. Ecco cosa abbiamo scoperto

Matteo Ronchetti

Il calciomercato non dorme mai e il Milan, da società sempre vigile ed attenta alle occasioni che il panorama italiano e internazionale presenta, ovviamente non si fa trovare impreparato. D'altronde, è in questo periodo che si gettano le basi per le trattative che poi, eventualmente, saranno sviluppate la prossima estate.

Calciomercato Milan: avvenuto un incontro con Kovacic — Secondo quanto abbiamo appreso durante la recente trasferta del Milan a Londra, dove la squadra di mister Stefano Pioli ha affrontato il Tottenham, eliminandolo dalla Champions League, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto in hotel un summit di mercato davvero molto interessante.

Il direttore tecnico ed il direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, infatti, hanno incontrato Mateo Kovacic, centrocampista croato classe 1994 del Chelsea e il suo entourage. Kovacic, ex Real Madrid e Inter, si è di fatto offerto al Milan poiché intenzionato a lasciare i 'Blues' al termine della stagione. Vedrebbe di buon occhio un ritorno a Milano dopo gli anni trascorsi in nerazzurro.

Milan interessato per l'estate, alle giuste condizioni — Qual è stata la risposta del Milan? Maldini e Massara hanno ascoltato, interessati, e registrato la voglia di Milan di Kovacic. In estate, quindi, qualora ci fossero le condizioni tecniche ed economiche, non è escluso che il Milan faccia un tentativo per il giocatore della Nazionale croata. Il nome di Kovacic, in fin dei conti, ritorna in orbita rossonera: era già stato accostato al Diavolo ai tempi in cui militava nel Real Madrid.

Il contratto di Kovacic con il Chelsea scadrà il 30 giugno 2024, quindi per il cartellino, eventualmente, l'esborso economico non dovrebbe essere troppo elevato. Anche per quanto concerne lo stipendio saremmo nei parametri del Milan, visto che, secondo 'Calcio & Finanza', il numero 8 dei 'Blues', a Londra, percepisce 2,86 milioni di sterline netti a stagione, pari a 3,2 milioni di euro netti all'anno.

