Milan, ipotesi Conte per il dopo Pioli. Ma la Champions…

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan starebbe pensando già al dopo Pioli, con Conte primo candidato alla panchina rossonera

Francesco Aliperta

L'incredibile stagione del Napoli sta mettendo in cattiva luce le squadre poste dietro le spalle degli azzurri. Se nella piazza romana il duo Mourinho-Sarri sta andando forte verso l'obiettivo stagionale, per le strade di Milano sembrerebbe essersi raffreddato l'entusiasmo per due allenatori che hanno portati complessivamente 4 trofei. Se alcuni rumors danno per certo il divorzio tra Simone Inzaghi e l'Inter, per Stefano Pioli il futuro sulla panchina del Milan sembra ancora tutto da decidere.

Milan, il futuro è di Conte? — Come riportato stamani dal Corriere dello Sport, starebbe avanzando l'ipotesi di Antonio Conte. L'ex allenatore bianconero, ormai ai titoli di coda con il Tottenham, potrebbe risultare come un'ottima opportunità di mercato. Un'ipotetico esonero di Pioli, infatti, verrebbe valutato solo in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, con i rossoneri al momento al quarto posto, ultimo disponibile.

Da tener conto, poi, anche la politica ingaggi dettata prima da Elliot e ora da RedBird, con il Milan che non andrebbe oltre certi limiti, come visto con Donnarumma, Calhanoglu e Kessié. A dimostrazione di ciò, vi è anche la trattativa per il rinnovo di Rafael Leao che stenta a decollare e che, probabilmente, terrà occupati i dirigenti rossoneri per altri mesi. Qualora tale ipotesi potesse davvero avanzare, dunque, bisognerebbe valutare se le richieste di Conte risulteranno compatibili con le disponibilità rossonere. Milan, Cardinale in Italia: i piani per il nuovo stadio rossonero