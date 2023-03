Milan, Cardinale in Italia: i piani per il nuovo stadio rossonero

Domani il proprietario del Milan e di RedBird, Gerry Cardinale, sarà in Italia anche per valutazioni sul nuovo stadio rossonero

Domani il proprietario del Milan e di RedBird , Gerry Cardinale , sarà in Italia anche per valutazioni sul nuovo stadio rossonero. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan, Cardinale in Italia: le aree per il nuovo stadio

Il nuovo stadio il Milan, si legge, se lo farà da solo. Quello che invece va ancora capito è se il nuovo impianto potrà mantenere la residenza in città: la visita di Cardinale servirà anche a fare chiarezza in questo senso. L'ipotesi di La Maura piace perché permetterebbe al Milan di restare in città. Le alternative a sono tre: l'area delle ex acciaierie Falck di Sesto San Giovanni è stata la prima visionata dallo stesso Cardinale. A complicare le cose c'è la battaglia milionaria tra i proprietari di Hines e Intesa, banca che guida il gruppo dei finanziatori. Sullo sfondo, infine, le altre due piste: una conduce all'area San Francesco di San Donato, dove è in piedi il progetto di una cittadella dello sport l'altra porta ad Assago-Rozzano, nell'area di proprietà della famiglia Cabassi.