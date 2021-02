Champions League, Atalanta-Real Madrid 0-1: ritorno complicato per la ‘Dea’

Champions League, Atalanta-Real Madrid 0-1

E’ terminato da pochi minuti il match tra Atalanta e Real Madrid, valido per l’andata degli Ottavi di Champions League. Sfida subito in salita per la ‘Dea’ per l’espulsione di Remo Freuler dopo poco più di 15 minuti. La squadra di Gian Piero Gasperini, ad un passo dal pareggio, subisce un gol pesantissimo da Ferland Mendy dopo una gara senza nemmeno un tiro nello specchio della porta avversaria. Si preannuncia un ritorno complicato per i bergamaschi, che si troveranno costretti a vincere sul campo delle ‘Merengues’ per passare il turno.

Incontro avvenuto tra il Milan e l’agente di Calhanoglu: le ultime sul rinnovo >>>