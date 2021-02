Champions League, espulsione Freuler batte record di Montolivo / News

Champions League, Freuler ‘batte’ Montolivo

Nel corso del match contro il Real Madrid, dopo soli 16 minuti e 57 secondi di gioco, l'Atalanta è rimasta in 10 uomini per l'espulsione di Remo Freuler. Si tratta del rosso più veloce in Champions League ricevuto da squadre italiane. Il precedente record apparteneva a Riccardo Montolivo in Milan-Ajax nel dicembre 2013. In quell'occasione il provvedimento disciplinare è avvenuto dopo 21 minuti e 20 secondi.