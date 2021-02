Rinnovo Calhanoglu, stipendio e condizioni | Mercato Milan

Mercato Milan, le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

Una situazione spinosa che non può più attendere per essere risolta. Insieme al rinnovo di Gianluigi Donnarumma, quello di Hakan Calhanoglu rimane una delle priorità del Milan nei prossimi mesi. I contratti andranno in scadenza a giugno 2021, per cui i due giocatori potrebbero, già da ora, accordarsi con un’altra squadra liberandosi a parametro zero. Uno scenario che in casa rossonera non vogliono nemmeno immaginare. Anche perché entrambi hanno manifestato da sempre la voglia di continuare a far parte di questo progetto.

Rinnovo di Gigio a parte, oggi è andato in scena un incontro tra i vertici del Milan e l’agente del giocatore, Gordon Stipic. Un colloquio costruttivo che però, al momento, non ha portato ad una fumata bianca definitiva. Ci sarà bisogno di riaggiornarsi nelle prossime settimane, ma le sensazioni che filtrano da Milanello sono tutt’altro che negative. Com’è giusto che sia in questi casi, c’è da trovare la perfetta quadra tra domanda e offerta. Il turco chiede uno stipendio di 5 milioni netti, il club rossonero vorrebbe concederne al massimo 4. La forbice non è troppo ampia, ma le parti potrebbero venirsi incontro grazie all’inserimento di alcuni bonus.

E’ il quadro disegnato da ‘Sport Mediaset’, che riferisce di un possibile accordo sulla base di 4 milioni di euro netti più 500 mila euro di bonus. Qualora Calhanoglu rimanga fisso sulle proprie idee, allora l’ipotesi addio sarebbe percorribile. Ma le sensazioni sono ben diverse, con il classe 1994 che dovrebbe ancora indossare la maglia numero 10 del Milan nella prossima stagione.

