Milan-Celtic, vota Top e Flop rossonero | Europa League News

, gara delladeldi, è terminata 4-2 per i rossoneri. Grazie alla contemporanea vittoria () delcontro lo, ildiè qualificato ai sedicesimi di finale con una giornata d’anticipo.shock in avvio eavanti di due reti con Tomas Rogić ed Odsonne Edouard . Nel giro di, poi, punizione di Hakan Çalhanoğlu e tocco sotto misura di Samu Castillejo . Il Milan, poi, ha vinto la gara nella ripresa. Scatenato il norvegese Jens Petter Hauge con un gol (capolavoro!) in apertura di secondo tempo e con un assist, nel finale per il quarto gol rossonero di Brahim Díaz . È il momento delle vostre scelte: votate il migliore in campo di Milan-Celtic!

