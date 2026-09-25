Dal Santiago Bernabeu ad Udine, Alaba è un nuovo calciatore dell'Udinese: il benvenuto social dell'ex compagno Luka Modric

Alessia Scataglini
- Milano
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Arrivato come un fulmine a ciel sereno, proprio quando nessuno se lo aspettava. Pochi giorni fa, l'Udinese ha ufficializzato l'arrivo di un pezzo da novanta direttamente dal Real Madrid: stiamo parlando del difensore David Alaba, corteggiato in passato anche dal Milan.

Serie A, il siparietto social tra Modric e Alaba

Il difensore austriaco, dopo la fine della sua esperienza alla corte dei blancos, essendo svincolato ha deciso di sposare il progetto dell'Udinese di Kosta Runjaić, approntando così in Italia. I friulani, perciò, danno il benvenuto ad un calciatore che ha vinto:
  • 10 campionati col Bayern Monaco
  • 6 Coppe di Germania
  • 6 Supercoppe di Germania
  • 2 Campionati spagnoli
  • 2 Supercoppe di Spagna
  • 1 Coppa di Spagna
  • 4 Champions League
  • 4 Supercoppe UEFA
  • 3 Coppe del Mondo per club
  • 1 Coppa Intercontinentale

A dare il benvenuto in Italia, però, ci ha pensato proprio un suo ex compagno di squadra ora al Milan: Luka Modric. Il centrocampista croato, sotto al post Instagram del calciatore ha commentato così l'approdo del difensore: "Benvenuto in Italia fratello, ci vediamo presto"

alaba

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