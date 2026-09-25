Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra

Arrivato come un fulmine a ciel sereno, proprio quando nessuno se lo aspettava. Pochi giorni fa, l'Udinese ha ufficializzato l'arrivo di un pezzo da novanta direttamente dal Real Madrid: stiamo parlando del difensore David Alaba, corteggiato in passato anche dal Milan.

Serie A, il siparietto social tra Modric e Alaba

10 campionati col Bayern Monaco

6 Coppe di Germania

6 Supercoppe di Germania

2 Campionati spagnoli

2 Supercoppe di Spagna

1 Coppa di Spagna

4 Champions League

4 Supercoppe UEFA

3 Coppe del Mondo per club

1 Coppa Intercontinentale

Il difensore austriaco, dopo la fine della sua esperienza alla corte dei blancos, essendo svincolato ha deciso di sposare il progetto dell'Udinese diapprontando così in Italia. I friulani, perciò, danno il benvenuto ad un calciatore che ha vinto:

A dare il benvenuto in Italia, però, ci ha pensato proprio un suo ex compagno di squadra ora al Milan: Luka Modric. Il centrocampista croato, sotto al post Instagram del calciatore ha commentato così l'approdo del difensore: "Benvenuto in Italia fratello, ci vediamo presto"