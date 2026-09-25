Dal Santiago Bernabeu ad Udine, Alaba è un nuovo calciatore dell'Udinese: il benvenuto social dell'ex compagno Luka Modric
Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra
Arrivato come un fulmine a ciel sereno, proprio quando nessuno se lo aspettava. Pochi giorni fa, l'Udinese ha ufficializzato l'arrivo di un pezzo da novanta direttamente dal Real Madrid: stiamo parlando del difensore David Alaba, corteggiato in passato anche dal Milan.
Serie A, il siparietto social tra Modric e AlabaIl difensore austriaco, dopo la fine della sua esperienza alla corte dei blancos, essendo svincolato ha deciso di sposare il progetto dell'Udinese di Kosta Runjaić, approntando così in Italia. I friulani, perciò, danno il benvenuto ad un calciatore che ha vinto:
- 10 campionati col Bayern Monaco
- 6 Coppe di Germania
- 6 Supercoppe di Germania
- 2 Campionati spagnoli
- 2 Supercoppe di Spagna
- 1 Coppa di Spagna
- 4 Champions League
- 4 Supercoppe UEFA
- 3 Coppe del Mondo per club
- 1 Coppa Intercontinentale
A dare il benvenuto in Italia, però, ci ha pensato proprio un suo ex compagno di squadra ora al Milan: Luka Modric. Il centrocampista croato, sotto al post Instagram del calciatore ha commentato così l'approdo del difensore: "Benvenuto in Italia fratello, ci vediamo presto"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Milan, cosa ci insegna (ahimè) il bilancio dell'Inter
Rassegna stampa
Milan, arriva la resa dei conti sul reintegro di Tomori: solo scena o serve davvero? E a gennaio ...
News Calciomercato
Milan, il super colpo era già chiuso: "Aveva parlato con Ibra e Modrić. Poi è saltato tutto perché ..."
Interviste
De Ketelaere: "Al Milan ho imparato una cosa", poi svela: "Mi voleva il PSG"
Interviste
Milan, senti Athekame: "In rossonero mi sono trovato molto bene. Ora sono al Lione, ma vorrei tornare"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti