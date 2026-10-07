Theo Hernandez e il Messaggio social: un ritorno è possibile? La verità e come giocherebbe con Amorim

Un "Per sempre" che cambia tutto. La reazione social sotto il post di compleanno riaccende la speranza dei tifosi per un clamoroso ritorno. I dettagli

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Le reazioni social a Milan-Lecce 3-0

Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

Ieri il Milan ha fatto i suoi auguri a Théo Hernandez che compiva 29 anni di età. Sotto il post social su Instagram l'ex terzino rossonero ha risposto con un "Grazie mille" e due cuori, uno rosso e uno nero, mentre Zoe (la sua compagna) ha infiammato i tifosi del Diavolo con due parole: "Per sempre", seguite anch'esse da un cuore rosso e un cuore nero. Il francese ha lasciato il Milan già da un paio di stagioni passando all'Al-Hilal dove non sta particolarmente brillando in questo inizio.

Le statistiche di Theo Hernandez in Arabia Saudita

Ecco i suoi dati dal sito Sofascore:
  • Presenze: 3.
  • Titolare: 2.
  • Gol: 1.
  • Gol attesi (xG): 0.23.
  • Assist: 0.
  • Assist attesi (xA): 0.07.
  • Tocchi a partita: 24.0.
  • Grandi occasioni create: 0.
  • Passaggi precisi a partita: 15.3 (98%).
  • Palloni recuperati a partita: 0.7.
  • Duelli totali vinti a partita: 1.0 (33%).

I nodi economici e tattici di un possibile ritorno in rossonero

Vero che il messaggio di Zoe lascia la speranza a un possibile ritorno al Milan per il francese, ma al momento è molto difficile che questo possa succedere. A livello economico Theo dovrebbe rinunciare a gran parte dello stipendio che percepisce in Arabia (20 milioni di euro netto). A livello tattico poi, il terzino sinistro sembra entrato già nella fase calante della sua carriera e lontano dai picchi assoluti visti con la maglia del Diavolo.
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L'ipotesi tattica: l'innesto nel modulo di Ruben Amorim

Possiamo però lavorare di fantasia: come sarebbe andato il vero Theo nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim? Avrebbe agito da quarto di centrocampo a sinistra e sarebbe stato devastante su quella fascia grazie alle sue sgroppate e alla sua qualità vicino alla porta sia per assist sia per i gol. Purtroppo non avremo mai la possibilità di vedere la migliore versione del terzino francese nel calcio molto offensivo dell'allenatore portoghese.

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