Theo Hernandez e il Messaggio social: un ritorno è possibile? La verità e come giocherebbe con Amorim

Ieri il Milan ha fatto i suoi auguri a Théo Hernandez che compiva 29 anni di età. Sotto il post social su Instagram l'ex terzino rossonero ha risposto con un "Grazie mille" e due cuori, uno rosso e uno nero, mentre Zoe (la sua compagna) ha infiammato i tifosi del Diavolo con due parole: "Per sempre", seguite anch'esse da un cuore rosso e un cuore nero. Il francese ha lasciato il Milan già da un paio di stagioni passando all'Al-Hilal dove non sta particolarmente brillando in questo inizio.

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Le statistiche di Theo Hernandez in Arabia Saudita

Presenze: 3.

3. Titolare: 2.

2. Gol: 1.

1. Gol attesi (xG): 0.23.

0.23. Assist: 0.

0. Assist attesi (xA): 0.07.

0.07. Tocchi a partita: 24.0.

24.0. Grandi occasioni create: 0.

0. Passaggi precisi a partita: 15.3 (98%).

15.3 (98%). Palloni recuperati a partita: 0.7.

0.7. Duelli totali vinti a partita: 1.0 (33%).

I nodi economici e tattici di un possibile ritorno in rossonero

L'ipotesi tattica: l'innesto nel modulo di Ruben Amorim

Ecco i suoi dati dal sito Sofascore:Vero che il messaggio di Zoe lascia la speranza a un possibile ritorno al Milan per il francese, ma al momento è molto difficile che questo possa succedere. A livello economico Theo dovrebbe rinunciare a gran parteche percepisce in Arabia (). A livello tattico poi, il terzino sinistro sembra entrato già nella fase calante della sua carriera e lontano dai picchi assoluti visti con la maglia del Diavolo.Possiamo però lavorare di fantasia: come sarebbe andato il? Avrebbe agito da quarto di centrocampo a sinistra e sarebbe stato devastante su quella fascia grazie alle sue sgroppate e alla sua qualità vicino alla porta sia per assist sia per i gol. Purtroppo non avremo mai la possibilità di vedere la migliore versione del terzino francese nel calcio molto offensivo dell'allenatore portoghese.