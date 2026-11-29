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PAGELLE MILAN FUTURO-REAL CALEPINA

Serie D, Milan Futuro-Real Calepina 1-2, il commento della partita

Si fermano a quattro le vittorie consecutiva in campionato del Milan Futuro di mister Sergio Navarro Barquero che, allo stadio ‘Felice Chinetti’ di Solbiate Arno (VA), ha perso per 1-2 contro la Real Calepina di Gianluca Savoldi nella 14^ giornata del campionato di Serie D 2026-2027. Per il Diavolo, che ha chiuso in 9 dopo il rosso a Menon e l'infortunio di Guernier, sono pesate tantissimo le assenze di Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera, Borsani e Asanji. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati dopo la vittoria del Milan Futuro.

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