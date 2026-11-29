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IL POST MODRIC SI AVVICINA

Il futuro del centrocampo del Milan sarà una materia di assoluta attenzione nei prossimi mesi. Questo perché Luka Modrić ha dimostrato di essere ancora un calciatore cruciale per questa squadra e tra i mediani più decisivi dell'intera Serie A. Il croato, però, è un classe 1985 e potrebbe essere al suo ultimo ballo nel mondo del calcio giocato ed è per questo motivo che il Diavolo dovrà pensare a come sostituirlo nel prossimo futuro. Un piano potrebbe essere quello di cercare altri calciatori già esperti che possano prendere da subito il suo posto: per fare due esempi su tutti Bruno Fernandes del Manchester United e Mateo Kovačić del Manchester City. Entrambi sarebbero soluzioni "plug and play" per il Milan di Ruben Amorim, ma il Diavolo potrebbe pensare anche ad altre piste. C'è un dato molto importante svelato da "Gradient" che riguarda i passaggi filtranti completati nei maggiori campionati europei. Ecco i dati.

Modric guida la classifica per il maggior numero di passaggi filtranti completati nei primi 5 campionati d'Europa in questa stagione #Milan pic.twitter.com/OWUgYJcaqU — Francesco Nasato (@FraNasato) November 23, 2026

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