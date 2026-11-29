Milan, Gonçalo Ramos è il miglior acquisto estivo della Serie A? Il duello con gli altri colpi

Arrivano importanti novità da Milanello in vista di Cagliari-Milan, partita della 13^ giornata della Serie A 2026-2027 in programma domani sera, lunedì 30 novembre, alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus', dopo l'ultimo allenamento di rifinitura agli ordini dell'allenatore Rúben Amorim nel centro sportivo rossonero.

Il verdetto del campo consegna al tecnico portoghese due rientri preziosi per il reparto offensivo, ma anche tre assenze pesanti tra difesa e centrocampo in vista della partenza del volo charter per la Sardegna, fissata alle ore 16:30 dall'aeroporto di Milano Malpensa.

I recuperati: Camarda e Gonçalo Ramos salgono sull'aereo per Cagliari

Francesco Camarda (classe 2008) : ha definitivamente smaltito la contusione ossea alla caviglia destra ed è regolarmente a disposizione;

: ha definitivamente smaltito la ed è regolarmente a disposizione; Gonçalo Ramos (classe 2001): ha recuperato dalla botta alla tibia subita giovedì sera in Grecia in occasione della gara di Europa League contro l'Olympiacos.

Gli assenti: stop per Modrić, Pavlović e Bartesaghi

Luka Modrić : non convocato. Il centrocampista croato rimarrà a Milano e non salirà sul volo per Cagliari. Visti gli impegni ravvicinati e decisivi che attenderanno il Diavolo a dicembre (in particolare i match contro Sunderland , Napoli e Como ), lo staff medico e il giocatore non hanno voluto correre alcun rischio: l'obiettivo è recuperarlo per Milan-Parma di domenica prossima;

: non convocato. Il centrocampista croato rimarrà a Milano e non salirà sul volo per Cagliari. Visti gli impegni ravvicinati e decisivi che attenderanno il Diavolo a dicembre (in particolare i match contro , e ), lo staff medico e il giocatore non hanno voluto correre alcun rischio: l'obiettivo è recuperarlo per di domenica prossima; Strahinja Pavlović : il difensore serbo, classe 2001, si è allenato a parte sia ieri sia oggi a Milanello e sta lavorando per ritrovare la migliore condizione atletica;

: il difensore serbo, classe 2001, si è allenato a parte sia ieri sia oggi a Milanello e sta lavorando per ritrovare la migliore condizione atletica; Davide Bartesaghi: il laterale soffre ancora per una peritendinite alla gamba destra, sente dolore e, pertanto, non sarà rischiato.

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Sei giovani del Milan Futuro aggregati alla Prima Squadra

Matteo Pittarella (portiere);

(portiere); Valeri Vladimirov (difensore);

(difensore); Nirash Perera (esterno);

(esterno); Emanuele Borsani (esterno);

(esterno); Fabio Pandolfi (centrocampista);

(centrocampista); Lorenzo Ossola (fantasista).

Le buone notizie per Rúben Amorim riguardano l'attacco, dove entrambi gli osservati speciali hanno dato risposte positive nell'ultima seduta:Non saranno invece del match tre pedine importanti, che resteranno a Milano per proseguire i rispettivi programmi di recupero:Per completare l'organico a disposizione in vista della trasferta alla 'Unipol Domus', Rúben Amorim ha deciso di aggregare alla Prima Squadra ben