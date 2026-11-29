Il Milan Futuro torna in campo per la corsa verso la vittoria del Girone B di Serie D. Oggi, domenica 29 novembre dalle ore 14:30, presso lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno (VA), i rossoneri ospitano la Real Calepina nella gara valida per la quattordicesima giornata. Ecco le formazioni ufficiali della sfida.

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Milan Futuro-Real Calepina, le formazioni ufficiali

Bouyer, Colombo, Cappelletti, Zukic, Pagliei, Sala, Balentien, Plazzotta, Borsa, Vos, Bonomi.Pacileo, Pantelin, Cissé, Idrissi, Guernier, Menon.Navarro.

Real Calepina: Barbieri, Ciarmoli, Bertoni, Fenotti, Cortesi, Vigani, Ziu, Orlandi, Semprini, Belotti, Lugnan. A disposizione: Miracolo, Sangiorgi, Roma, Ekuban, Brais, Ronzoni, Scanzi, Rossi, Beretta. Allenatore: Savoldi.

Assenze pesanti per Navarro e debutto da titolare per Borsa

Grazie al lavoro dipossiamo dirvi che molti giovani non sono presenti perché impegnati con la. Parliamo di. Indisponibile, invece, l'attaccante. Un'assenza pesante visto che è il capocannoniere del Milan Futuro in stagione con. Nota da sottolineare il debutto dal primo minuto per, attaccanteche ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. Tante assenze quindi importanti per, specialmente in fase offensiva: Asanji, Ossola e Pandolfi sono la spina dorsale di questa squadra. Vedremo quale tattica userà l'allenatore spagnolo che predilige avere il controllo del pallone.