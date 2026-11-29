Segui Milan Futuro-Real Calepina: ecco le formazioni ufficiali scelte da Navarro e Savoldi. Tante assenze in attacco per i rossoneri, titolare Borsa
Milan Futuro, Navarro dopo la sconfitta per 2-1 contro lo Stoke City: "Meritavamo di più" | Video PianetaMilan
Il Milan Futuro torna in campo per la corsa verso la vittoria del Girone B di Serie D. Oggi, domenica 29 novembre dalle ore 14:30, presso lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno (VA), i rossoneri ospitano la Real Calepina nella gara valida per la quattordicesima giornata. Ecco le formazioni ufficiali della sfida.
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Milan Futuro-Real Calepina, le formazioni ufficialiMilan Futuro: Bouyer, Colombo, Cappelletti, Zukic, Pagliei, Sala, Balentien, Plazzotta, Borsa, Vos, Bonomi. A disposizione: Pacileo, Pantelin, Cissé, Idrissi, Guernier, Menon. Allenatore: Navarro.
Real Calepina: Barbieri, Ciarmoli, Bertoni, Fenotti, Cortesi, Vigani, Ziu, Orlandi, Semprini, Belotti, Lugnan. A disposizione: Miracolo, Sangiorgi, Roma, Ekuban, Brais, Ronzoni, Scanzi, Rossi, Beretta. Allenatore: Savoldi.
Assenze pesanti per Navarro e debutto da titolare per BorsaGrazie al lavoro di PianetaMilan possiamo dirvi che molti giovani non sono presenti perché impegnati con la prima squadra a Milanello. Parliamo di Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera e Borsani. Indisponibile, invece, l'attaccante Asanji. Un'assenza pesante visto che è il capocannoniere del Milan Futuro in stagione con 6 reti in Serie D. Nota da sottolineare il debutto dal primo minuto per Gabriele Borsa, attaccante classe 2010 che ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. Tante assenze quindi importanti per Navarro, specialmente in fase offensiva: Asanji, Ossola e Pandolfi sono la spina dorsale di questa squadra. Vedremo quale tattica userà l'allenatore spagnolo che predilige avere il controllo del pallone.
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