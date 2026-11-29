Andriy Shevchenko parla dell'impatto di Gonçalo Ramos al Milan: le sue dichiarazioni e la nostra analisi sull'avvio di stagione del portoghese
Cosa frena il Milan? Dalla gestione di Amorim a un dubbio su Ramos
Da quando Gonçalo Ramos è sbarcato in Italia in tanti si sono espressi sul suo valore, ma quando a farlo è un ex attaccante che con la maglia del Milan ha realizzato 175 gol, l'opinione assume inevitabilmente un peso diverso. Andriy Shevchenko ha detto la sua sull'impatto del centravanti portoghese in rossonero, ribaltando il pensiero di tanti tifosi e addetti ai lavori.
Shevchenko: "Ramos è un giocatore da Milan"Intervistato ai microfoni di 'SportMediaset' a margine delle Finals di Dubai dell'EA7 World Legends Padel Tour 2026, l'ex bomber del Milan Shevchenko ha parlato così di Ramos:
"Se Gonçalo Ramos è da Milan? È un giocatore scelto dalla società, un calciatore individuato per determinate caratteristiche. Credo che in questo contesto sia sicuramente un giocatore da Milan, però per la sua carriera deve dimostrare ancora molte cose. Il Milan è una grande società con obiettivi ambiziosi e vedremo cosa farà: io gli auguro di raggiungere tutti i suoi obiettivi personali e quelli della società".
L'avvio di stagione di RamosPrelevato in estate dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus, Ramos è arrivato al Milan con grandissime aspettative. Non è mai facile giocare con il peso di essere stato pagato così tanto. Nelle prime 16 uscite stagionali, il centravanti portoghese ha messo insieme 4 gol e 2 assist: numeri arricchiti dal prezioso lavoro in fase di pressione e gestione palla. Il bottino dell'ex Benfica, tuttavia, è ancora troppo basso, soprattutto in virtù del cospicuo investimento estivo. Per permettere alla squadra di essere davvero competitiva, il classe 2001 dovrà alzare i giri del motore e risolvere le partite più ostiche con i suoi gol, in Italia e in Europa.
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