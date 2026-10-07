Milan, Gila: "Il calcio di Amorim ci piace. Ecco perché ho detto 'no' all'Inter"

La sosta per le Nazionali più lunga della storia recente è finalmente giunta al termine, riconsegnando al Milan e al tecnico Rúben Amorim la rosa al completo per l'inizio della stagione calda. Saranno ben 15 i calciatori rossoneri che faranno rientro a Milanello dopo aver girato il mondo in questi diciassette giorni di impegni internazionali. L'obiettivo comune è riprendere in pompa magna la preparazione in vista di Sassuolo-Milan, match valevole per la sesta giornata della Serie A 2026-2027, in programma al Mapei Stadium domenica 11 ottobre alle ore 18:00. Una trasferta delicata che rappresenterà il primo mattone di un autentico, folle tour de force: il calendario del Diavolo prevede infatti ben 9 partite ufficiali spalancate in appena 28 giorni prima del prossimo stop di novembre.

Chukwueze in anticipo, poi il riposo: il programma verso Reggio Emilia

La marcia di avvicinamento alla sfida contro i neroverdi guidati da Alberto Aquilani è in realtà già cominciata. Il primo a rimettere piede nel centro sportivo di Carnago è stato: l'esterno nigeriano, reduce dalle qualificazioni alla Coppa d'Africa con le Super Eagles, ha anticipato i tempi riaggregandosi immediatamente al gruppo e svolgendo già ieri l'intera seduta di allenamento con i compagni. Per la giornata odierna – mercoledì 7 ottobre – Amorim ha optato per una scelta ben definita, concedendo un giorno di riposo assoluto a tutta la squadra. Una mossa utile a smaltire i fusi orari e i lunghi viaggi aerei, permettendo a tutti i Nazionali di rientrare in Italia senza stress.

I veri e propri motori a pieni giri si accenderanno a partire da domani, giovedì 8 ottobre. Saranno soltanto tre le sessioni di allenamento a disposizione del tecnico portoghese, inclusa la classica rifinitura della vigilia, per registrare i meccanismi tattici e decidere l'undici titolare anti-Sassuolo. Una corsa contro il tempo in cui la gestione delle energie umane diventerà il fattore primario per non perdere terreno in campionato.

Infermeria Milan: Saelemaekers va sotto i ferri, ansia per Estupiñán

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La ripresa dei lavori a Milanello dovrà però fare tragicamente i conti con le notizie provenienti dallo staff medico, che complicano non poco i piani di Amorim sulle corsie esterne. Non sarà sicuramente presente sul campo: il trauma subìto alla caviglia destra si è rivelato decisamente più serio rispetto alle prime impressioni di campo. Il centrocampista belga, con ogni probabilità, si sottoporrà a un intervento chirurgico già nelle prossime ore, prospettando uno stop forzato stimato in circa 3 o 4 mesi.Parallelamente, l'ambiente rossonero resta col fiato sospeso per capire la reale entità del problema occorso a. Il terzino sinistro ha rimediato una forte distorsione al ginocchio durante il penultimo match disputato con la maglia dell'Ecuador. Al momento vige il massimo riserbo sulle condizioni legamentose del calciatore e si attende l'emissione del comunicato ufficiale da parte del Milan a stretto giro di posta per far luce sui reali tempi di recupero. Un doppio stop pesante che costringerà Amorim a ridisegnare le gerarchie sulle fasce proprio all'alba del primo snodo cruciale dell'anno.