Rúben Amorim ritroverà domani i Nazionali a Milanello in vista di Sassuolo-Milan: il programma degli allenamenti, i tempi di recupero e l'ansia per gli infortuni
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La sosta per le Nazionali più lunga della storia recente è finalmente giunta al termine, riconsegnando al Milan e al tecnico Rúben Amorim la rosa al completo per l'inizio della stagione calda. Saranno ben 15 i calciatori rossoneri che faranno rientro a Milanello dopo aver girato il mondo in questi diciassette giorni di impegni internazionali. L'obiettivo comune è riprendere in pompa magna la preparazione in vista di Sassuolo-Milan, match valevole per la sesta giornata della Serie A 2026-2027, in programma al Mapei Stadium domenica 11 ottobre alle ore 18:00. Una trasferta delicata che rappresenterà il primo mattone di un autentico, folle tour de force: il calendario del Diavolo prevede infatti ben 9 partite ufficiali spalancate in appena 28 giorni prima del prossimo stop di novembre.
Chukwueze in anticipo, poi il riposo: il programma verso Reggio EmiliaLa marcia di avvicinamento alla sfida contro i neroverdi guidati da Alberto Aquilani è in realtà già cominciata. Il primo a rimettere piede nel centro sportivo di Carnago è stato Samuel Chukwueze: l'esterno nigeriano, reduce dalle qualificazioni alla Coppa d'Africa con le Super Eagles, ha anticipato i tempi riaggregandosi immediatamente al gruppo e svolgendo già ieri l'intera seduta di allenamento con i compagni. Per la giornata odierna – mercoledì 7 ottobre – Amorim ha optato per una scelta ben definita, concedendo un giorno di riposo assoluto a tutta la squadra. Una mossa utile a smaltire i fusi orari e i lunghi viaggi aerei, permettendo a tutti i Nazionali di rientrare in Italia senza stress.
I veri e propri motori a pieni giri si accenderanno a partire da domani, giovedì 8 ottobre. Saranno soltanto tre le sessioni di allenamento a disposizione del tecnico portoghese, inclusa la classica rifinitura della vigilia, per registrare i meccanismi tattici e decidere l'undici titolare anti-Sassuolo. Una corsa contro il tempo in cui la gestione delle energie umane diventerà il fattore primario per non perdere terreno in campionato.
Infermeria Milan: Saelemaekers va sotto i ferri, ansia per EstupiñánLa ripresa dei lavori a Milanello dovrà però fare tragicamente i conti con le notizie provenienti dallo staff medico, che complicano non poco i piani di Amorim sulle corsie esterne. Non sarà sicuramente presente sul campo Alexis Saelemaekers: il trauma subìto alla caviglia destra si è rivelato decisamente più serio rispetto alle prime impressioni di campo. Il centrocampista belga, con ogni probabilità, si sottoporrà a un intervento chirurgico già nelle prossime ore, prospettando uno stop forzato stimato in circa 3 o 4 mesi.
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