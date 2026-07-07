Un indizio social nell'era del calcio moderno può valere più di mille parole. Nelle ultime ore, un dettaglio sul profilo Instagram di Rafael Leao ha scatenato il panico tra i tifosi del Milan e acceso riflettori nuovamente sul suo futuro dell'esterno portoghese. Il calciatore, uscito ieri dal Mondiale, ha rimosso il tag ufficiale del Milan dalla biografia del proprio account ufficiale.

Milan, indizio social di Leao: addio vicino?

Dando uno sguardo alla schermata del suo profilo, sotto la dicitura atleta compaiono soltanto i tag legati alla nazionale portoghese e alla sua etichetta discografica musicale. Del, invece, non c'è più traccia. In un momento così delicato del mercato estivo, un gesto così non può passare inosservato.

Leao, infatti, è da tempo a centro di insistenti voci di mercato. I recenti sondaggi del Barcellona, e soprattutto il concreto interesse del Tottenham di De Zerbi (che è pronto a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro), rendono questa mossa social un potenziale indizio di rottura.

La cancellazione del riferimento al club del rossonero, unita alle dinamiche di mercato, potrebbe indicare che la trattativa per la sua cessione sia entrata in una fase davvero calda. La reazione del popolo rossonero sul web ovviamente è stata immediata: lo screenshot della nuova bio ha fatto subito il giro dei vari social, spaccando in due l'ambiente.