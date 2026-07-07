Dopo aver blindato l'attacco con l'arrivo di Gonçalo Ramos, il Milan mette a segno un altro colpo molto fondamentale per la squadra di Rúben Amorim: Mario Gila. Il difensore centrale è arrivato dalla Lazio per rinforzare il reparto arretrato del diavolo: si sta parlando di una cifra vicina ai 30 milioni di euro. E' già possibile, però, tracciare un quadro preciso dell'impatto economico dell'operazione basandosi sulle cifre che sono uscite nelle ultime ore.

Milan, l'impatto a bilancio di Gila

Il club è rossonero ha trovato l'intesa con il presidentesulla base di circa 27 milioni di euro più bonus. Va ricordato però che il 50% di questa cifra andrà nelle casse delPer il calciatore invece, si parla di un contratto da cinque anni da bea cui si aggiunge comunque un ulteriore milione di bonus.

Grazie alla possibilità di sfruttare ancora gli sgravi fiscali previsti dal decreto crescita, l'ingaggio lordo del difensore risulterà alleggerito per le casse del diavolo: spalmando il costo del cartellino sui cinque anni di contratto, l'operazione Gilla peserà sul bilancio del Milan per circa 11,8 milioni di euro l'anno così divisi:

Ammortamento annuo: 5,4 milioni

5,4 milioni Stipendio Lordo: 6,4 milioni

6,4 milioni Costo aziendale totale: 11,8 milioni

Staffetta con Tomori?

C'è inoltre un dettaglio che balza subito agli occhi di tutti e che potrebbe tracciare le linee guida della prossima mossa: il costo annuo di Gila è matematicamente identico a quello che il Milan sostiene peril centrale inglese infatti pesa a bilancio la stessa cifra ma con proporzioni inverse.