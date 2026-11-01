Zlatan Ibrahimovic torna a far parlare di sé sui social: il gancio di Giorgia Meloni diventa l'assist perfetto per celebrare il trionfo del Milan nel derby
Milan, Ibrahimovic si regala una Ferrari F80 da 1.200 CV per il compleanno | VIDEO
Anche Zlatan Ibrahimovic partecipa alla festa del Milan dopo il successo nel derby e lo fa tirando in ballo il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Sui propri account social ufficiali, il Senior Advisor di RedBird ha pubblicato un video che definire bizzarro è un eufemismo.
Ibrahimovic-Meloni: sketch virale sui social dopo il derby Milan-InterIl reel si apre con un celebre discorso del presidente del Consiglio su Roma capitale, seguito dall'iconico: "Italia è Milan", pronunciato da Ibrahimovic negli spogliatoi del 'Mapei Stadium' dopo la vittoria del 19° scudetto nel 2022. Alle due clip seguono una carrellata di esultanze dello svedese in maglia rossonera, accompagnate dalla didascalia: "That's it". La traduzione letterale della descrizione è "Proprio così", ma può essere interpretata anche come un gioco di parole: "Questa (that) è (is) l'Italia (it)".
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Il contesto del monologo di Giorgia MeloniIl discorso della Meloni risale all'aprile del 2019, a margine della presentazione delle liste per le europee di Fratelli d'Italia a Torino. La leader di Fdi si scalda sul palco nel ricordare alla platea quale sia la capitale d'Italia. "Roma! Roooma! E' Rooooma la capitale d'Italia!". Nel corso degli anni, il video è diventato una vera e propria pietra miliare del trash italiano: il fatto che Ibrahimovic lo abbia utilizzato ne è la conferma.
Il piano di Cardinale per ZlatanOltre al piano sportivo, Gerry Cardinale vede in Ibrahimovic le potenzialità per intraprendere una grande carriera nel mondo dell'intrattenimento. Il successo della sua spedizione a 'Fox Sports' per i Mondiali non ha fatto altro che rafforzare l'idea del patron rossonero. In questo caso, RedBird potrebbe giocare un ruolo fondamentale: il fondo statunitense è stato uno dei principali partner finanziari nell'operazione di fusione e acquisizione tra Skydance Media e Paramount Global, creando un colosso globale dell'intrattenimento e della produzione cinematografica e televisiva.
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