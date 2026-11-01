Anche Zlatan Ibrahimovic partecipa alla festa del Milan dopo il successo nel derby e lo fa tirando in ballo il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Sui propri account social ufficiali, il Senior Advisor di RedBird ha pubblicato un video che definire bizzarro è un eufemismo.

Ibrahimovic-Meloni: sketch virale sui social dopo il derby Milan-Inter

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Il contesto del monologo di Giorgia Meloni

Il piano di Cardinale per Zlatan