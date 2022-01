Milan, Tomori scalpita per tornare: “La riabilitazione è cominciata”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, già non vede l'ora di tornare in campo. Ecco cosa ha pubblicato tra le sue storie su 'Instagram'

Daniele Triolo

Fikayo Tomori, difensore del Milan, sarà costretto a fermarsi per circa un mese. Il centrale canadese naturalizzato inglese, classe 1997, ha infatti subito un'operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro dopo l'infortunio che gli è capitato in settimana in Coppa Italia a 'San Siro' contro il Genoa.

Tomori, però, sembra non essersi per nulla perso d'animo. Il suo obiettivo è quello di rientrare in campo il prima possibile (c'è chi, addirittura, ipotizza che voglia provarci per il derby contro l'Inter d'inizio febbraio). E ha già cominciato a lavorare in tal senso.

Su 'Instagram', infatti, Tomori ha postato una storia in cui dimostra di aver già iniziato la riabilitazione in vista del suo ritorno in grande stile. Addirittura fomentato da 'Eye of the tiger', noto successo dei Survivor di inizio anni Ottanta.

La speranza, per il Diavolo, è che il suo numero 23 torni più forte di prima e magari non troppo tardi, di modo da aiutare la squadra di Stefano Pioli nella rincorsa Scudetto sull'Inter. Milan, svolta in Premier per il difensore: le ultime di calciomercato >>>

