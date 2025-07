Calciomercato Milan, guerra di nervi per Jashari: il Bruges tira la corda

Ardon Jashari non vede l'ora di trasferirsi al Milan in questa sessione estiva di calciomercato, ma non c'è ancora il via libera dei belgi

Daniele Triolo Redattore 9 luglio 2025 (modifica il 9 luglio 2025 | 08:06)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che dovrebbe portare Ardon Jashari dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il Milan si aspettava ieri il via libera da parte del Bruges alla sua offerta. Una proposta di 37 milioni di euro (32 di parte fissa, 3 di bonus facili, 2 di bonus più complicati) alla quale i belgi non hanno ancora detto di sì. Stanno tirando la corda fino all'ultimo.

Calciomercato Milan, le ultime su Jashari — Qualora si concretizzasse l'arrivo di Jashari in rossonero, sarebbe su cifre quasi identiche a quelle sborsate dal Milan, nel 2022, per assicurarsi l'ex 'enfant prodige' del calcio belga, Charles De Ketelaere. Ma non è tutto: l'eventuale operazione Jashari sarebbe la seconda cessione più onerosa nella storia del Bruges e del calcio belga (prima considerando i bonus) e l'acquisto più costoso del club rossonero nell'era RedBird.