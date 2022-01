Calciomercato Milan – Difensore, svolta in Premier League: le ultime news

Siamo in pieno calciomercato invernale e, ad oggi, il Milan non ha ancora acquistato il difensore centrale per sostituire l'infortunato Simon Kjær. Il quale, come noto, starà fuori per il resto della stagione. Inoltre, nei giorni scorsi, il Diavolo ha perso anche Fikayo Tomori (out un mese) e, pertanto, ora Paolo Maldini e Frederic Massara devono accelerare le trattative. Bloccata la cessione di Matteo Gabbia, i rossoneri vogliono mettere a segno un colpo importante.