Calciomercato Milan, per Jashari un aiuto in arrivo dall'Inter: il motivo

Ardon Jashari potrebbe trasferirsi dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il telefono in Via Aldo Rossi è ancora muto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, per ora, non sia ancora arrivata la risposta del Bruges all'offerta del Milan per Ardon Jashari, classe 2002, centrocampista svizzero di origini macedoni che i rossoneri vogliono regalare a Massimiliano Allegri in questa sessione estiva di calciomercato.