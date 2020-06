MILAN NEWS – Ottime notizie per il Milan oggi in allenamento, perché Zlatan Ibrahimovic è ritornato ad allenarsi insieme al gruppo. Attenzione però all’accoglienza riservatagli da Theo Hernandez che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha ‘stuzzicato’ il suo compagno di squadra. I due vengono mostrati nel bel mezzo di uno scontro aereo, in cui il francese sembra avere la meglio. Per questo motivo Theo ha così scherzato: “Salta un po’ di più“. Il post.