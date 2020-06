L’umiltà di Ibrahimovic colpisce ancora: “Dio e i suoi studenti”

MILAN NEWS – Nel corso degli anni Zlatan Ibrahimovic non ha mai nascosto la sua smisurata autostima. Tra dichiarazioni fuori le righe e prestazioni in campo, l’attaccante ha sempre svolto egregiamente il suo lavoro. Con l’avvento dei social, l’asso svedese ha poi effettuato un passo avanti, elevandosi ancora di più a mito inarrivabile. Nelle ultime uscite Ibra si è spesso definito ‘Dio‘, esattamente come ha fatto pochi minuti fa, quando ha postato una foto dell’allenamento odierno, che ha visto il suo ritorno in gruppo dopo l’infortunio. Un ritorno ‘osannato’ dai compagni di squadra, come sembra recitare l’immagine postata dal numero 21 rossonero che, con una didascalia chiara, ha commentato “Dio e i suoi studenti“. Ecco il post.