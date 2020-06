Verso Milan-Roma, Kjaer: “Vi svelo le mie condizioni. Su Romagnoli e Pioli…”

MILAN NEWS – Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Milan Tv:

Sul suo ambientamento: “Ho avuto un buon inizio qua sia con i compagni che con il mister. Ma non è finita qua: ho sempre obiettivi e voglio dare una mano alla squadra per conseguire i nostri obiettivi per il futuro”.

Sulla coppia con Romagnoli: “Per me il capitano è un giocatore di qualità, si vede. E’ anche una brava persona. Noi parliamo tante volte di tattica, su cose che facciamo in campo. Per un difensore centrale è importante poterti fidare del tuo compagno, devi conoscere i suoi movimenti, poi con il tempo ti viene automatico. Con il tempo sarà sempre meglio, il primo periodo qua è stato molto buono, ma c’è ancora da migliorare. Possiamo ancora dare di più”.

Sul lockdown: “In quel periodo in testa avevo altre cose oltre al calcio. Mentalmente è stato difficile, abbiamo fatto in bicicletta o tapis roulant. E’ stata dura per tutti, ma ho cercato di essere sempre positivo. Avevo qualche problema prima, dai tempi del Genoa, c’è stato il tempo per sistemare tutto e abbiamo avuto sempre il pensiero di ricominciare. Quando abbiamo iniziato ad allenarci di nuovo è stato più facile mentalmente”.

Sulle sue condizioni fisiche dopo Lecce: “Io sto bene. Sempre positivo, do sempre il massimo per arrivare in condizioni ottimali. Per la prossima partita darò il massimo per essere pronto”.

Sulla partita da ex contro la Roma: “La squadra è completamente cambiata, non c’è nessuno da quando c’ero io. Hanno qualità davanti e dietro. Gli ultimi due-tre anni sono migliorati tanto, c’è stato un periodo che è servito per arrivare alla loro giusta identità. E’ una grande partita, sono quelle che vogliamo giocare, anche senza i tifosi, ma dobbiamo fare il massimo per batterli”.

Sulla fiducia di Pioli: “Ho sempre avuto un buon rapporto col mister, mi ha dato il massimo che un allenatore può dare. Ho solo cose positive da dire su di lui”.

Sul miglioramento della squadra: “A Lecce abbiamo migliorato tante cose, abbiamo avuto tante occasioni da gol. Fisicamente siamo stati meglio a Lecce che a Torino e dobbiamo continuare così. Questa settimana abbiamo più tempo per lavorare, ma poi ci sono le partite. Spero possiamo continuare su questa strada e vincere domenica”.

Intanto ecco la nostra intervista esclusiva ad un esperto di calcio sudamericano: ecco di cosa abbiamo parlato, continua a leggere >>>