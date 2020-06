Verso Milan-Roma, allenamento in gruppo per Ibrahimovic e Kjaer

MILAN NEWS – Ottime notizie per il tecnico Stefano Pioli in vista di Milan-Roma, partita in programma domenica alle 17: 15 San Siro. Questo pomeriggio a Milanello, infatti, si è allenato per la prima volta in gruppo Zlatan Ibrahimovic, che dunque potrebbe essere convocato per la partita contro la Roma di Fonseca.

Anche Simon Kjaer ha svolto quest’oggi tutto il lavoro con la squadra e dunque può essere considerato pienamente recuperato. Il danese è stato provato anche nella formazione titolare, e quindi con ogni probabilità sarà in campo dal primo minuto contro la Roma in difesa insieme ad Alessio Romagnoli. Pioli può sorridere. INTANTO CHI E’ UNO DEI PRIMI OBIETTIVI DELL’ATTACCO DEL MILAN. LA NOSTRA ESCLUSIVA.