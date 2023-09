Milan sui social – Riprendono gli allenamenti, si continua a spingere

Ieri sera per il Milan non è andata come doveva andare: un pareggio per 0-0 che sa di beffa. Dopo quasi trenta tiri, i rossoneri non hanno trovato il gol. Tuttavia, non c'è tempo per disperarsi, anche visto il risultato della partita precedente. Sabato si torna subito in campo e oggi chi non è partito titolare ieri ha lavorato sul campo di Milanello per iniziare a preparare la partita. Una partita che ha un peso enorme, al di là delle situazioni di classifica che ci sono in questo momento.