Pagelle Milan-Newcastle 0-0: Leao irritante, Sportiello salva tutto

PAGELLE MILAN-NEWCASTLE - Buono l'inizio del Milan, che dimostra di voler reagire dopo il derby perso (male) sabato. I rossoneri aggrediscono subito la partita e creano circa cinque palle gol nitide, che però non riescono a trasformare in gol, in circa venti minuti. Poi cala senza subire nulla e poi dal 35' al 40' ha ancora due palle gol nitide senza trovare la rete. Il secondo tempo inizia a ritmi più lenti, dal 75' in poi il Milan torna pericoloso. Non basta, finisce a reti bianche.