Milan sui social – Rafael Leao: “Orgoglioso, i Mondiali sono un sogno”

Nessuno è troppo sorpreso, ma forse se gliel'avessero detto due anni fa qualche dubbio Rafael Leao, attaccante del Milan, lo avrebbe avuto. Il portoghese classe 1999 andrà ai Mondiali e potrebbe anche essere tra i protagonisti. Certo, non parte come titolare, ma avrà il proprio spazio a disposizione. Una situazione che, ovviamente, potrebbe andare a pesare anche sul rinnovo, con il Milan che osserva. Dopo la convocazione di oggi, sono arrivate le parole di Rafael Leao su Instagram, dove ha detto: "Senza dubbio un momento di orgoglio per me e la mia famiglia, per la prima volta rappresenterò il mio Paese in una competizione che tutti i giocatori desiderano essere!" Intanto per l'addio di Rafael Leao c'è un indizio ulteriore >>>