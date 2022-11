Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Leao nella lista del Real Madrid”

Rafael Leao, attaccante del Milan, interessa molto al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Forse già per l'imminente calciomercato invernale

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo 'Sport', c'è anche Rafael Leao nella lista dei desideri del Real Madrid di Carlo Ancelotti per quanto concerne l'imminente sessione invernale di calciomercato.

Ancelotti, infatti, ha chiesto un attaccante in più al Presidente Florentino Pérez per gennaio e, tra questi, c'è Leao del Milan oltre che Victor Osimhen del Napoli, tanto per rimanere alla nostra Serie A.

Real Madrid su Leao: il Milan deve tremare? — Entrambi i giocatori, infatti, vengono ritenuti da Ancelotti in grado di togliere un po' del peso dell'attacco delle 'Merengues' dalle spalle del bomber Karim Benzema.

Tra Leao e Osimhen, ha scritto ancora 'Sport', quello più facilmente raggiungibile sembra essere il classe 1999 della formazione di Stefano Pioli. Questo alla luce, ovviamente, della trattativa per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2024) ancora in stand-by.

Un'azione indispensabile, però, affinché il Real Madrid punti su un nuovo attaccante, qualunque esso sia, per 'Sport', è la rescissione del contratto di Eden Hazard, che consentirebbe ai 'Blancos' di risparmiare, così, su un ingaggio milionario per un giocatore non più utile al progetto.