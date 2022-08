Milan sui social – Rafael Leao: “Era importante iniziare con una vittoria”

Tutti aspettavano Rafael Leao, ma il portoghese classe 1999 ieri non ha brillato nella partita che il Milan ha vinto agevolmente per 4-2. Contro c'era l'Udinese e Rafael Leao, a parte un paio di accelerazioni, non ha mai dato la sensazione di poter essere pericoloso. Probabilmente non è ancora al meglio della condizione. I colpi di classe, però, non sono in discussione per lui, che è stato anche candidato alla vittoria del Pallone d'Oro che si assegnerà a dicembre. Dopo la partita ha voluto pubblicare una foto su Instagram per festeggiare la vittoria, con un bel messaggio: "Era importante iniziare il campionato con una vittoria, molto contento per la prestazione di tutti e infine ringraziare il sostegno di tutti i tifosi presenti oggi!" Questa, intanto, la nostra esclusiva di oggi >>>