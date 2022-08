Milan, De Santis: “Mercato intelligente, parte ancora davanti” | ESCLUSIVA

E in Champions League, che Milan si aspetta : “Deve puntare a passare il girone e a consolidare una certa attitudine vincente. I rossoneri devono puntare in alto. Come tra l’altro dice la storia sportiva europea del club”.

Se al Milan è convenuto rinnovare Ibrahimovic, che è stato un campione: “A livello di qualità, personalmente, non riesco a mettere in discussione Ibra. E’, tuttavia, in procinto di compiere 41 anni. Come tornerà? Questa è un’incognita seria. Se sta bene, farà sicuramente gol importanti e dare un a grande mano al Milan. Specie in Champions”.