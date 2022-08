Milan, personalizzato per Tonali: migliora la sua condizione | PM News

Sandro Tonali ha potuto assistere da vicino alla vittoria di ieri del Milan contro l'Udinese, ma non da protagonista all'interno del rettangolo verde. Il centrocampista rossonero, infatti, è fermo ai box dopo aver rimediato una contrattura al flessore rimediata nell'amichevole contro il Vicenza. Un infortunio non grave ma che necessita di cure e attenzioni perché non possa sfociare in qualcosa di più grave.