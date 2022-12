Milan sui social – Le foto della giornata a Dubai nel deserto

Un'esperienza unica, quella che il Milan ha vissuto nella giornata di ieri. Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha organizzato una piccola escursione nel deserto di Dubai, dove il Milan è attualmente in ritiro. Una giornata diversa dal solito per i rossoneri, che hanno colto l'occasione per fare ancora più gruppo. Queste esperienze fanno sempre molto bene a tutta la squadra e la compattano. Non che per il Milan ce ne sia bisogno, ma le sensazioni che ne emergono sono molto positive. La squadra è d'altronde composta da ragazzi che, come si vede dalle foto pubblicate dal Milan sul proprio profilo Twitter, si sono divertiti molto e hanno vissuto tutto con grandi sorrisi. Intanto ci sono novità importanti in casa rossonera >>>