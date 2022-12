Milan, nuova idea di mercato e obiettivi da raggiungere

Oggi è il 18 dicembre e le notizie in questa mattinata non mancano per quanto riguarda il Milan, adesso le veidamo insieme. Oggi i Campioni d'Italia si alleneranno al mattino, ma due rossoneri potrebbero diventare Campioni del Mondo: la finale è alle 16:00, tra Francia e Argentina, ma nel frattempo non mancano le notizie rossonere. Dalle dichiarazioni di Alexis Saelemaekers, che suona la carica, fino a un'idea di mercato che fa sognare i tifosi. Nelle prossime schede le tre notizie più importanti della mattinata rossonera selezionate da PianetaMilan.it per voi.