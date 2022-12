Milan sui social – I complimenti a Theo Hernandez e Giroud per la finale

Un risultato straordinario per Theo Hernandez e Olivier Giroud, entrambi giocatori e pilastri del Milan ed entrambi protagonisti assoluti con la Francia che domenica giocherà ai Mondiali la finale. Prima apparizione nella competizione per Theo Hernandez, mentre Giroud cerca la doppietta. Ben cinque gol per loro, divisi in tre per l'attaccante classe 1986 e due per il terzino classe 1997. Un risultato eccezionale anche per il Milan, che se li gode e guadagna ovviamente prestigio. Sul profilo Twitter della società, sono stati pubblicati i complimenti per entrambi. Una bellissima grafica accompagnata da un messaggio semplice, ma comunque molto efficace: "Finalisti della Coppa del Mondo! Siamo orgogliosi di voi!" Intanto la giornata di oggi è stata particolarmente ricca di notizia, scopri di più >>>