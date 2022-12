MERCATO MILAN TOP NEWS – Parlano Fikayo Tomori e Pobega, poi…

Un'altra giornata da Campioni d'Italia in casa Milan è trascorsa ed è stata ricca di notizie. Archiviata la partita di ieri, persa, ma con buone indicazioni, oggi è tempo di commenti. Parlano in due. Ma non solo: novità su Rafael Leao immancabili, poi c'è una possibile grande sorpresa per Olivier Giroud e tanto altro. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.