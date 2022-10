Milan sui social – Brahim Diaz in estasi con la squadra: “Insieme”

È il momento di Brahim Diaz, che si è ripreso il Milan con una prova importante e un gol capolavoro. Lo spagnolo classe 1999 non smette di esultare e festeggiare, come dimostra il suo profilo Twitter, dove ieri sera, a 24 ore dalla partita, ha pubblicato un'altra foto della sua esultanza. Stavolta però il messaggio sembra essere proprio l'opposto: vinciamo di gruppo. Nella foto, infatti, c'è lui portato sulle spalle da Rafael Leao, coetaneo portoghese, e quindi più in alto di tutti dopo il gol, ma sotto e dietro tutta la squadra. Una sola parola per Brahim Diaz, ma in maiuscolo e molto chiara: "Insieme!". Il portiere del Lille para un rigore e ringrazia Maignan: decisiva la chiamata del milanista